Ilfattoquotidiano.it - Cervelli (climatici) in fuga: i ricercatori italiani scappano all’estero per i maggiori investimenti (e pure per gli stipendi più alti del 60%)

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Il clima non è un settore diverso dagli altri rispetto al trattamento dei. E infatti anche chi studia la crisi climatica se ne va per gli stessi motivi: precariato, baronati, lotte di potere diplomatiche che nulla hanno a che vedere con il lavoro di ricerca,miseri se confrontati con l’estero: pensi che un post doc in Germania viene pagato 60.000 euro annui”. Stefano Balbi ha lasciato l’Italia alcuni anni fa e oggi è un ricercatore presso il centro di ricerca Basque Centre for Climate Change, in Spagna, dove si occupa di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali e fa parte di ARIES (Artifical Intelligence for Enviroment and Sustanaibility). Come lui, altri scienziatihanno lasciato l’Italia per istituzioni straniere. Un flusso minore che fa parte di un vero e proprio fiume di laureati (soprattutto) e non laureati, che dal nostro Paese va