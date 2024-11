Iltempo.it - Bufera sull'ex Br al Festival dei Popoli: "Orrore", caso in Parlamento

Un esempio fuorviante, inopportuno e soprattutto pericoloso per i più giovani. Perché se sbagliare è lecito, perseverare è diabolico e impone una serie di contromosse immediate. Ha sollevato un autentico polverone la notizia, data ieri per primi dal nostro quotidiano, della proiezione del film "Pensando ad Anna", nella terza giornata deldeidi Firenze. Una pellicola che narra le vicende dell'ex terrorista Pasquale Abatangelo, protagonista delle principali rivolte che negli anni '70 hanno scosso le carceri italiane. Nato nel 1950e rive dell'Arno da una famiglia di origine meridionale, ha prima fondato i Nap, acronimo di Nuclei Armati Proletari, per poi entrare a far parte delle Brigate Rosse. Abatangelo fu uno dei tredici detenuti politici di cui le Br chiesero la scarcerazione in cambio del rilascio di Aldo Moro.