Ilfattoquotidiano.it - Bambina di dieci anni uccisa dal cane di famiglia. “Avevano un rapporto stretto e affettuoso”. La disperazione della madre

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Savannah Bentham,, è morta dopo essere stata aggredita daldi, un American Bully. Siamo a Malton, Yorkshire, in una roulotte stanziale a East Heslerton dove vive la. Ladi Savannah è uscita dalla casa mobile chiedendo aiuto e gridando “mia figlia è morta”: i vicini si sono precipitati per aiutare la donna e i soccorsi sono arrivati in velocità. Un abitantecomunità ha raccontato i fatti al Daily Mail: “Ilè un XL bully. Ha il certificato ed è ben curato. È unmolto grande. L’ho visto al pub alcune volte, non dava fastidio a nessuno né ad altri cani ed è ben educato”. Descrivendo l’incidente, ha aggiunto: “Laè uscita dalla roulotte statica urlando ‘la miaè morto’, era sconvolta. In pochissimo tempo è arrivata la polizia, c’erano due elicotteri, sono arrivate le ambulanze e anche un’unità di risposta armata”.