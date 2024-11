Secoloditalia.it - Agroindustria, convegno in Senato: gli operatori del settore promuovono il governo Meloni

Un’matura, pronta a competere su scala globale e a difendere le proprie eccellenze: è questa l’immagine che emerge oggi dalla conferenza svoltasi nella Sala Caduti di Nassirya al, dove sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta dall’Istituto Tecnè. Lo studio ha analizzato la percezione di imprese e lavoratori in Italia, Francia e Polonia, rivelando un consenso diffuso verso le scelte delitaliano, che si distingue per un sostegno concreto al. Le aziende italiane, infatti, si sentono maggiormente tutelate rispetto alle concorrenti europee, grazie a politiche che pongono l’accento su protezione e promozione del Made in Italy, reciprocità commerciale e valorizzazione delle tipicità regionali. Anche i lavoratori del comparto rinnovano la fiducia all’esecutivo e apprezzano le scelte strategiche intraprese.