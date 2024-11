Agatha All Along si candida come serie comica per la stagione dei premi, potrebbero arrivare altre stagioni

Leggi tutto su Cinefilos.it

Allsiper ladeiDisney+ ha agitato la bacchetta magica per inserireAllnella categoria delle commedie. Sotto la bandiera dei Marvel Television Studios, la nuovaspin-off di successoAll, interpretata da Kathryn Hahn, sarà presentata nelle categorie comiche per la prossimadei, compresi i Golden Globe, i SAG Awards e la corsa agli Emmy del prossimo anno,ha appreso Variety in esclusiva. La mossa allinea “” in un gruppo competitivo, in quanto dovrà affrontare commedie acclamate“Abbott Elementary” della ABC, “The Bear” di FX e “Hacks” della HBO/Max. Questa decisione pone Kathryn Hahn in competizione con pesi massimiJean Smart, Quinta Brunson e Ayo Edebiri, che negli ultimi tre anni hanno vinto la gara di attricetelevisiva per i rispettivi show.