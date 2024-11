Abruzzo24ore.tv - Addio a padre Quirino Salomone: l'Aquila in lutto per la grande perdita

L'- L’e l’Abruzzo piangono la scomparsa di, guida spirituale e voce instancabile per gli ultimi e gli emarginati. La città dell’saluta con profondo dolore, 86 anni, figura di riferimento per la comunità religiosa e civile. Per 22 anni rettore della storica Basilica di Collemaggio e fondatore del Movimento celestiniano,era originario di Taranta Peligna. La sua morte, avvenuta nella notte, lascia un vuoto difficile da colmare. Ordinato sacerdote nel 1963, il frate francescano era noto non solo per il suo ruolo ecclesiastico, ma anche come giornalista e direttore della rivista “La Perdonanza”. La sua passione per la scrittura e l’impegno umanitario si sono tradotti in numerosi saggi e iniziative solidali, come la creazione della Fraterna Tau, la Mensa di Celestino e il Movimento Celestiniano.