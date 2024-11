Donnapop.it - Ad Andrea Preti piacciono le tenniste: l’attore frequenta Venus Williams, è la terza tennista che conquista il suo cuore

Leggi tutto su Donnapop.it

William sino!è stato paparazzato di recente dal settimanale Chi, in compagnia della. I due si trovavano a Nerano insieme ad alcuni amici e sono stati pizzicati in atteggiamenti complici: cosa c’è davvero fra loro? Sul settimanale leggiamo quanto segue: “Si ritagliano del tempo per stare in compagnia l’uno dell’altra e riservarsi qualche carezza”. Cosa c’è davvero fra loro? Di seguito i dettagli sulla loro presunta love story.sta conè stato pizzicato in Costiera Amalfitana dai paparazzi di Chi insieme ad alcuni amici; con loro anche, la famosa. I due hanno pranzato al ristorante Lo Scoglio, di Nerano. Nonostante non fossero soli, poi, hanno comunque trovato il modo di ritagliarsi un po’ di tempo per loro.