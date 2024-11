Zonawrestling.net - Zaria, un percorso da predestinata

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Per questa puntata bisettimanale con il mondo di NXT questa volta voglio parlare di un arrivo recentissimo nel brand, parlo dell’australiana nativa di Townsville,. Il suo debutto ufficiale nel brand è arrivato solo durante la puntata del 29 ottobre, ma prima aveva già fatto delle apparizioni dimostrando la sua potenza anche se solo in dei segmenti come accaduto a Hallowen Havoc 2024. E’ una superstar che arriva dal mondo delle Indy, e che fa della potenza la sua arma migliore sul ring. Di fatto il suonel mondo del pro wrestling è iniziato solo nel 2020 e ha lottato per federazioni come la RIOT, Melbourne City Wrestling, Pro Wrestling Australia e tante altre del panorama delle Indy australiane. Di fatto ha conquistato titoli sia in singolo che in coppia in quasi tutte le federazioni dove ha lottato.