Lettera43.it - Vidal e altri calciatori del Colo Colo accusati di abusi sessuali in Cile

Leggi tutto su Lettera43.it

Le autoritàne hanno comunicato di aver avviato un’indagine su un presunto caso di aggressione sessuale da parte di giocatori del, tra cui Arturo, stella della squadra che in Italia ha giocato con Juventus prima e Inter poi. Le molestie denunciate sarebbero avvenute all’interno di un locale nel municipio di Vitacura. Arturo(Getty Images).A sporgere denuncia è stata la sorella della presunta vittima Stando alle prime ricostruzioni quattro donne avrebbero accompagnato idelalla festa. Tre di loro se ne sarebbero andate, mentre sarebbe rimasta nel locale una ragazza di 22 anni, che a un certo punto ha chiamato la famiglia per farsi venire a prendere nel locale, in quanto non si reggeva in piedi. A sporgere denuncia per aggressione sessuale è stata la sorella, che arrivata sul posto ha constatato che la ragazza era forse sotto l’effetto di alcol o droga e che presumibilmente era stata vittima di