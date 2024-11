Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 4 all’8 novembre: il sermone di don Antoine scatena l’ira di Luisa, Ross denuncia Fusco

Cosa accadrà negli episodi inediti Unalin onda nella settimana dal 4? La soap di Rai Tre continua a regalarci emozioni e momenti di tensione, e nelle pimetroveremo al centro dei riflettorie le sue amiche, che infuriate per ilsulla fratellanza e sull’amore di don, cercheranno vendetta. La loro azione finirà per coinvolgere anche Luca. Upas,Le reazioni aldi donsaranno imprevedibili.si sentirà attaccata personalmente e – insieme alle sue amiche – cercherà un modo per vendicarsi sul prete e su Rosa. La madre di Pasquale elaborerà un piano subdolo per screditare i due, ma non solo. Il gruppetto infatti inizierà a concentrare l’attenzione anche sulle persone più care alla coppia, e la loro furia finirà per mettere in difficoltà Luca e Giulia.