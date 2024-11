Inter-news.it - UFFICIALE – L’Inter annuncia un cambiamento in società! I nomi

Mattinata di annunci in casa Inter. Il club ha ufficializzato lana indel nuovo Chief Revenue Officer. Il comunicato e le parole del protagonista in questione. COMUNICATO – F.C. Internazionale Milano S.p.A.oggi lana di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024. Ricci apporterà la sua grande esperienza nei club sportivi d’élite per mantenere l’eccellenza competitiva e la sostenibilità finanziaria. Si unirà al leadership team di gestione delcon un focus sulle entrate commerciali di unache sta continuando a consolidare la sua posizione finanziaria in miglioramento. Ricci vanta un’esperienza ventennale nella consulenza esecutiva, nel marketing e nello sviluppo dei ricavi di importanti club calcistici italiani. Prima di entrare al, Ricci ha fondato la suadi consulenza sportiva, Álevit Consulting.