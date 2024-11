Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono disagi sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra le uscite Salaria e Flaminia in direzione Cassia ancora in carreggiata esterna zona sud code a tratti perintenso dall’uscita andati fino alla Tuscolana in tangenziale rallentamenti di lieve entità nelle due direzioni tra le uscite Salaria Parioli Campi Sportivi sia verso lo stadio Olimpico sia in direzione di San Giovanni al Circo Massimo il Villa difesa chiusa a partire dalle ore 16 via dei Cerchi al rione Ludovisi manifestazione in via Molise a partire dalle 15:30 non si escludono chiusure e deviazioni per ilnell’area circostante questa sera all’Olimpico in programma Lazio Cagliari calcio d’inizio alle 20:45 i provvedimenti relativi alla sosta la viabilità nella zona del Foro Italico ...