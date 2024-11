Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 08:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti e code sul grande raccordo anulare perintenso tra la Bufalotta Nomentana e di seguito alla casina e l’abbia in carreggiata interna Io tra Prenestina e Casal Monastero su quella esterna e niente Adacode sulla A24-teramo a partire da lunghezza di seguito sul tattoo Urbano della A24 fino alla tangenziale est stessa tangenziale estin coda dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra Nomentana Tiburtina verso San Giovanni trafficate Concorde tutte le consolari in entrata aincolonnamenti sulla via Pontina tra Mostacciano e la via Cristoforo Colombo concessionato ilsul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la via Laurentina giorni di eventi ail centro sarà interessata dalla tradizionale cerimonia per le ...