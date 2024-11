Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Formazione tipo? Io ho la mia filosofia, le decisioni vengono prese a seconda del momento»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Alla vigilia del match di Champions League contro il Lille, il tecnico della Juventusha parlato in conferenza stampa.: «? Ledel» Douglas è pronto? «È uno in più che potrà aiutare la squadra. Non avremo solo Arek Milik, Gleison Bremr e Nico Gonzalez. Tutti gli altri stanno bene e possono giocare». Puoi dirci la principale qualità di Vlahovic? «Ho grande rispetto per l’allenatore del Lille e per i loro giocatori. Vlahovic sta molto bene e deve continuare a fare come ha fatto fino ad oggi. Abbiamo grande fiducia in Dusan e tutti gli altri per fare una grande prestazione». Quanto è rischioso non avere una? «Sì e no. Ognuno ha la sua. Io credo nel 200% nella mia. Fino a quando sarò qui leverrannodel». Domani è un passo importante? «Tutte le partite sono importanti.