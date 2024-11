Quotidiano.net - Testa a testa a un passo dalle urne. Trump rimonta in Pennsylvania. Harris avanti (a sorpresa) in Iowa

L’America vota e trattiene il fiato. Gli ultimi sondaggi di New York Times e Siena college vedono la democratica Kamaladi un punto (49% a 48%) nel voto popolare nazionale, mentre negli Stati in bilicorisulta leggermente in vantaggio in Nevada (+3%), Wisconsin (+2%) e, sorprendentemente, Carolina del Nord (2%), mentre ècon l’ex presidente in Michigan (47% ciascuno). In Georgia (+1%) recupera e supera, mentre lui guadagna inraggiungendola e mantiene il suo solido vantaggio in Arizona (+4%). Ma tutto è in bilico e in particolare nei sette “battleground States“ la differenza è inferiore al margine d’errore statistico del 3,5%.