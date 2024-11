Oasport.it - Taylor Fritz, attimi di paura: un ladro cerca di entrare in casa, lui si difende con una racchetta da tennis

si sta preparando per disputare le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori ottoti dell’annata agonistica. Lo statunitense, che si presenterà sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino da numero 5 del mondo, cercherà di conseguire un risultato di lusso nel capoluogo piemontese, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo degli US Open (venne sconfitto da Jannik Sinner). L’americano ha però dovuto fare i conti con una spiacevole disavventura insieme alla fidanzata Morgan Riddle, nota influencer molto popolare sui social network. Durante un soggiorno a Londra, la coppia è stata svegliata nel cuore della notte dal tentativo dinell’appartamento effettuato presumibilmente da un. Il giocatore e la compagna hanno sentito qualcunore di inserire il codice per, come ha raccontato Riddle tramite diverse stories pubblicate sul suo profilo Instagram.