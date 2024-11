Ilgiorno.it - "Superstrada inutile e dannosa". I residenti lanciano petizione online

Contro il raddoppio di via Alberti, idi Bellaria e Sant’Eusebiolasulla piattaforma Change.org. "Il Comune ha presentato un progetto per l’ex Kanthal, descritto come un intervento che non prevede aumento dei volumi ma dovrebbe portare nuovi servizi e spazi verdi – spiegano i promotori –. Tuttavia, il piano include la costruzione di una nuova rotatoria per garantire l’accesso al nuovo supermercato, ma soprattutto una strada a quattro corsie a scorrimento veloce lungo via Alberti. In altre parole, una vera e propria, con spartitraffico, che impatterebbe pesantemente sull’ambiente". Tante le preoccupazioni: inquinamento, traffico, oltre all’impatto ambientale. "Un’opera di questo tipo non solo ridurrebbe il verde pubblico del parco, ma renderebbe l’accesso estremamente pericoloso a pedoni e ciclisti".