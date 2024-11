Abruzzo24ore.tv - Studentessa si ribella al velo: arrestata in Iran, mistero sulla sua sorte

Roma - Una protesta coraggiosa scuote l', preoccupazione globale per il destino della giovane attivista universitaria scomparsa. Una giovaneiana ha attirato l'attenzione del mondo dopo un gesto di protesta contro l'obbligo del. La ragazza si è spogliata, rimanendo in biancheria intima, nel cortile dell'Università Azad di Teheran, scatenando una reazione virale sui social media. L'episodio è avvenuto sabato, e da quel momento non si hanno più notizie della giovane, identificata da alcuni come Ahoo Daryaei. L'angoscia per il suo destino riecheggia le vicende di Mahsa Amini, la cui tragica morte due anni fa in custodia della polizia diede il via al movimento 'Donna, Vita, Libertà '. Secondo le testimonianze citate daInternational, la ragazza era stata ammonita dalla sicurezza universitaria per aver indossato l'hijab in modo non conforme alle norme.