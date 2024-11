Inter-news.it - Sommer, perdonali: non sanno quel che dicono. Decisivo in Inter-Venezia

In troppi hanno criticato Yannnelle ultime settimane, senza alcun motivo. E ancora una volta il portiere svizzero, in, dimostra perché sia il legittimo difensore dei pali della porta nerazzurra. Proprio come lo scorso anno ANCORA– Nonostante per molti lo scorso anno fosse considerato un ‘meme’, Yannnon è mai stato uno spettatore non pagante nelle partite dell’. Tante le gare dove le sue parate hanno permesso ai nerazzurri, nella scorsa stagione, di trovare la vittoria in partite complicate. Ne è un esempio il rigore parato alla Fiorentina, o la perfetta uscita su Romelu Lukaku sul 2-3 contro la Roma (poi finita 2-4). Un contributo,lo dato dall’estremo difensore elvetico, spesso fin troppo sottovalutato. Come in questo inizio di stagione, dove tanti lo volevano – prima con l’Empoli, poi proprio per– sostituito dal primo minuto da Josep Martinez.