Calciomercato.it - Procura FIGC, ci risiamo: ufficiale il deferimento per due club

Leggi tutto su Calciomercato.it

ilper due. La nota dellae tutti i dettagli comunicati dallaFederale Due società sono state ufficialmente deferite dallaFederale. È arrivato il comunicatodellacon la decisione sui, arrivano altri deferimenti: provvedimento per duedi Serie C. Tutti i dettagli comunicati dallaFederale (Foto ANSA) – Calciomercato.itIltore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Taranto e la Turris per una serie di violazioni di natura amministrativa. Entrambi militano nel Girone C del campionato di Serie C 2024-2025.