Primavera | un’Inter a due facce batte 3-2 il Monza e vola a -1 dalla vetta

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Sono 3 punti importantissimi da parte dell’Interdi Andrea Zanchetta che nella mattinata di oggi ha battuto, non senza difficoltà, ildi mister Cristian Zenoni con il risultato di 2-3. Una partita a dueda parte dell’undici di Zanchetta, capace nel primo tempo di dominare in lungo e in largo e imporre il proprio gioco con tre gol segnati, mentre nella seconda frazione i nerazzurri hanno subito un crollo che ha quasi fatto rientrare in partita i biancorossi brianzoli che hanno segnato due gol e sfiorato il pareggio in più occasioni.-Inter, 2-3: la cronaca della partita Il match al Centro Sportivo Berlusconi parte subito bene per i nerazzurri che dopo 3? trovano subito il vantaggio con Lavelli, che di testa colpisce un cross partito dai piedi di Motta e supera Ciardi per l’1-0.