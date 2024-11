Lettera43.it - Prima della Scala, Mattarella sarà presente mentre la premier Meloni no

Alla tradizionaledel 7 dicembre ciil presidenteRepubblica Sergioma non laGiorgia, che al Piermarini manca dal 2022. Ad assistere a La forza del destino di Giuseppe Verdi anche il ministro delle Cultura Alessandro Giuli. L’ha annunciato il sindaco Beppe Sala a margineposa delle corone al sacrario dei caduti in occasione del 4 novembre. Nel 2023 né il capo dello Stato né la presidente del Consiglio avevano partecipato alla. Giorgiaallanel 2022 (Getty).Sala spinge per inaugurare Palazzo Citterio il 7 dicembre Il 7 dicembre si dovrebbe tenere anche l’inaugurazione di Palazzo Citterio a Brera, anche se l’evento è in forse a causa dello sciopero dei lavoratori. «Ovviamente essendo un museo dello Stato non mi esprimo e non ho un’idea precisa.