Presentato il doppio volume speciale dell'Arma

L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e Lucca Crea haieri, nell’ambito di “Lucca Comics & Games”, due romanzi a fumetti: “Prima che sia Tardi” e “La vita segreta dei colori“. Ospiti dell’evento Idea Pieroni, atleta del Gruppo Sportivo, campionessa di salto in alto, Stefano Gabrielli autore del fumetto “La vita segreta dei colori – Carabinieri a fumetti” e la creator Kurolily, che, come i protagonisti del fumetto, hanno raccontato il loro modo di affrontare le sfide della vita. “Eroi nella vita, eroi nello sport, eroi di pixel”. Tre mondi apparentemente distanti, ma invece molto vicini, perché popolati da “eroi” che ci offrono grandi esempi nella vita di tutti i giorni per aiutare e proteggere gli altri, nello sport fatto di successi ma anche di sacrifici e perfino nell’universo velocissimo e mutevole dei pixel.