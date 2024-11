Lanazione.it - Prato, la rincorsa frena a Forlì: è sconfitta

Missione continuità fallita per il. Dopo i tre risultati utili consecutivi ottenuti contro Pistoiese, San Marino e Imolese, Remedi e compagni alzano bandiera bianca di fronte al, seconda forza del girone D di serie D. In casa propria, la formazione romagnola non dà scampo ai lanieri, al termine di un match non esaltante, privo di clamorose palle gol. Bravi e fortunati i locali a sfruttare le uniche chances e a imporsi 2-0. A sbloccare il match, valevole per la decima giornata di campionato, è Rossi, che di testa gonfia la rete. Mariotti le tenta tutte per dare maggior brio al suo, schierando anche tre punte contemporaneamente in campo. Ma ilcontrolla senza patemi d’animo sino al fischio finale del direttore di gara Prencipe, che sancisce la prima battuta d’arresto della gestione Mariotti.