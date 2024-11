Lanotiziagiornale.it - Poca trasparenza sui fondi del Pnrr: Openpolis chiede chiarezza, ma il governo resta sfuggente

Ci si risiamo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), strumento cruciale per sostenere la ripresa dell’Italia, rischia di trovarsi in una situazione opaca e fuori controllo. Lo sostiene per l’ennesima volta l’ultimo rapporto di. A giugno di quest’anno, su una spesa totale prevista di 191,5 miliardi di euro, risultavano impiegati solo 49,8 miliardi, pari al 26% del totale. Un dato che già da sé mette in luce la gravità della situazione. Eppure ilrirebbe una rigorosa e puntuale: senza una chiara comunicazione delle spese, infatti, risulta impossibile capire quali progetti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti e quali siano in ritardo. A questo proposito,ha chiesto tramite il Freedom of Information Act (Foia) il dettaglio delle spese del, una richiesta che ilha finora rifiutato di soddisfare. Il ministero ha risposto solo parzialmente, sostenendo che i dati definitivi sarebbero stati disponibili solo “in esito al completamento del processo di verifica”.