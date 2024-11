Piscina statua della Madonna e leopardo di brillantini | Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo dove vivono con la figlia Maria

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Al momento, anche se ogni tanto minaccia il ritiro,abita la casa del Grande Fratello ma più volte ha parlato di quella a Formello che condivide con la mogliee la. Ha nostalgia di casa e di famiglia, forse più degli altri concorrenti, ma sapetevive il ballerino e coreografo? Sui profili Instagramcoppia non è raro imbattersi in immagini di vita quotidiana. Nel dettaglio,abitano in una villa vicino Roma comprata dopo tanti anni di lavoro. È su due piani e ogni stanza riflette uno stile unico ed eclettico proprio come le loro personalità. Circondata dalla natura, ha anche unaesterna circondata da un ampio spazio pavimentato, tutto in pietra, arredato con lettini bianchi. Leggi anche: “Peggio ancora”.