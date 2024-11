Thesocialpost.it - Pioltello, maxi incendio alla ex Ceca: una colonna di fumo avvolge Seggiano

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un’improvvisa esplosione di fiamme ha destato preoccupazione al calar della notte, quando un vastoha interessato un capannone abbandonato di Milano. Dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da carabinieri e personale del nucleo batteriologico, sono intervenute per domare le fiamme che hanno preso vita nella ex, situata adi, in via Galilei. Le cause dell’rimangono sconosciute, e non si esclude la possibilità di un atto doloso. Fortunatamente, non si segnalano né vittime né feriti.Leggi anche: Palermo, prende fuoco la batteria di una bici elettrica:in un appartamento L’attività dell’azienda, operante nel settore chimico, è ferma da diversi anni, e il capannone è ormai in stato di abbandono. Tuttavia, in passato ci sono stati problemi legati a intrusioni da parte di occupanti abusivi. Le certezze sul fatto non si avranno fino all’ispezione da parte dei Vigili del Fuoco, una volta domato il rogo.