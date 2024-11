Ilgiorno.it - Pioltello, maxi incendio alla ex Ceca: alta colonna di fumo nero su Seggiano

(Milano), 4 novembre 2024 – Misteriosa scintilla al calare del buio,nel capannone abbandonato. Dieci mezzi dei vigili del fuoco, supportati da carabinieri e personale del nucleo batteriologico, al lavoro per spegnere il rogo divampato nel sito dismesso della ex, adi, in via Galilei. Sull'origine delle fiamme mistero: non si esclude il dolo. Non vi sarebbero vittime o feriti. L’rme nel capannone dismesso L'attività dell'azienda, del ramo chimico, è interrotta da anni, il capannone in disuso. Ma in passato vi sono stati problemi di intrusioni di abusivi. E certezze non vi saranno sino all'ispezione del sito da parte dei Vigili del Fuoco, a fiamme domate. L'rme è scattato intorno alle 19, quando molti residenti hanno segnalato fiamme e unadisu, in una zona periferica. L’intervento Sul posto si sono dirette le autopompe, ambulanze e mezzi di soccorso, pattuglie dei carabinieri.