Pavarese | Non facciamo drammi La sconfitta del Napoli di ieri è stato un incidente di percorso

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi, ex direttore sportivo del. Queste le sue parole riguardante lacasalinga deldicontro l‘Atalanta:sulladidel“Non. Ladiundi. Il 3-0 forse é un po’ eccessivo, abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Ma fa parte deldi crescita”. A cosa può ambire ilsecondo lei? “Io sono un sognatore e sono un grande tifoso del, dico che alla fine vinceremo lo scudetto. Io ci credo dal giorno zero in cui è arrivato Conte”.crede che ladipossa servire da bagno di umiltà? “è stata unache fa parte di undi crescita.