Secoloditalia.it - Omicidio Paty, il professore decapitato da un estremista islamico: al via a Parigi il processo ai mandanti. Ecco chi sono

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Quattro anni dopo l’del professor, si è aperto oggi ailaie complici del carnefice dell’insegnante, padre di un bambino di 5 anni, assassinato un mese dopo aver festeggiato il suo 47esimo compleanno. E da quell’aula di tribunale torna ad aleggiare l’incubo dell’odio islamista, che rivive in tutto il suo orrore nel ricordo del sacrificio delbarbaramente ucciso e poida unil 16 ottobre 2020, dopo essere finito nel mirino per aver mostrato agli studenti vignette su Maometto. Uno scempio perpetrato al culmine di una “campagna d’odio” intestata contro Samuelda una allieva della scuola, che mentì su quello che l’insegnante aveva detto davanti alla classe.del professor: al via oggi ailagli 8Lo choc e l’indignazionepiù vividi che mai, oggi come ieri. E non solo per la paura che ha travolto i docenti di tutta la Francia da quel giorno in poi.