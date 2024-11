Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, la madre di Lorenzo Spolverato svela: “Shaila lo ha colpito come un fulmine”

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, ladicosa pensa del flirt conGatta al GF SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96 Sabato 2 novembre 2024 è andata in onda l’intervista radiofonica di Cristina Bracci, mamma del gieffinoGatta eal GF Al Grande Fratelloaveva iniziato una frequentazione con Helena Prestes, anche se aveva manifestato interesse anche perGatta. Al Gran Hermano però è scoppiata la passione con la ballerina e da quel momento sono diventati inseparabili, mostrandosi sempre più complici e passionali nella casa più spiata d’Italia.