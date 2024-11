Anteprima24.it - Montesarchio, il Circolo FdI: “Mensa scolastica, le nubi sono dissipate”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche sul costo del ticket dellaseguite dal manifesto dell’amministrazione comunale di, interviene ilCittadino di Fratelli d’Italia, che con una lettera rivolta ai cittadini di, commenta così: “Care Concittadine e Cari Concittadini – inizia così la missiva di FdI – Leggiamo sui manifesti affissi in città che l’amministrazione comunale, solo dopo le proteste di centinaia di genitori (altro che dialogo), e dopo le tante pressioni politiche e non, che siaccompagnate al caro ticketdi questi giorni, ha finalmente certificato la realtà delle cose e cioè che si poteva fare di più, come invocato sinora. Senza queste tanti voci dissonanti – continua Fratelli d’Italia – la frittata sarebbe stata servita fredda! E infatti, costoro, hanno inteso (meglio tardi che mai) incrementare il contributo del comune rendendo possibile operare una riduzione – udite, udite – di ben 52 centesimi sul costo del ticket per le fasce ISEEoltre 21.