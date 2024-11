Montagna killer, morti tragicamente 3 giovani escursionisti sulle Dolomiti

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Domenica 3 novembre è stata una giornata tragica, tra le montagne bellunesi e trentine. Sono 3 gli incidenti mortali che sono costati la vita a 3di 26, 31 e 41 anni. La morte di Damiano Sacchet, infermiere di 31 anni Uno degli incidenti mortali si è verificato in Val di Zoldo, provincia di Belluno, dove un uomo è caduto giù in un dirupo di un centinaio di metri ed è morto. Lo sfortunato escursionista si chiamava Damiano Sacchet, era un infermiere di 31 anni originario di Castellavazzo e, al momento della caduta, probabilmente si trovava sulla cima o forse era in fasce di discesa. L’allarme è stato dato da un gruppo di persone che ha sentito le urla del ragazzo e ha visto dei grossi massi cadere.