Mkhitaryan | A volte molliamo! Napoli a -1? Prima c’è l’Arsenal

ha parlato dopo Inter-Venezia 1-0, esprimendo sulle difficoltà dei nerazzurri nel chiudere le partite. Poi dice la sua sue Arsenal. QUESTIONE MENTALE – A parlare nel post partita di Inter-Venezia Henrikh Mhitaryan. Il suo commento su Sport Mediaset: «È diventata stranissima perché non abbiamo utilizzato le nostre occasioni, magari segnando due-tre gol potevamo chiuderla questa partita. Magari per stanchezza o mancanza di concentrazione abbiamo subito il gol finale, poi fortunatamente annullato per tocco di mano. Ma dobbiamo migliorare in queste cose. Sono passati quasi due mesi e mezzo, dobbiamo essere al top della nostra forma, non è un qualcosa di fisico, ma mentale. Ogni tanto, non giocando fino alla fine e per questo lasciamo qualcosa agli avversari».