Matera FdI | Regione Campania deve rivedere sue politiche su sanità locale

Tempo di lettura: 3 minuti “Questa mattina ho avuto modo di incontrare la Dirigente generale dell’Azienda San Pio, dottoressa Maria Morgante, che ringrazio per la consueta disponibilità. Il discorso è insistito sugli ospedali dell’Azienda San Pio e, purtroppo, la situazione si prospetta ancora di non facile ed immediata risoluzione”. – Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico. “In primo luogo è da sgomberare il campo da un equivoco: le difficoltà dellasono causate unicamente dalleregionali. I dirigenti non possono fare altro che eseguire o comunque muoversi lungo il tracciato dettato dalla politica campana. E’ quest’ultima chei suoi indirizzi anche sulla, diversamente i Dirigenti delle Aziende ospedaliere non possono inventarsi le soluzioni alle note criticità e carenze. Quanto alla questione dei sette medici che hanno superato il concorso, quattro di loro hanno accettato mentre tre hanno rifiutato.