Quifinanza.it - Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi lunedì 4 novembre 2024: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano ledi, SuperEnae 10e. Il jackpot del superenaè di 26,24 milioni di euro. Scopriamo ivincenti dell’estrazione diSuperEna10eserale Prossima Estrazione Estrazione Precedentedel mesedel SuperEnaSestina: 27 32 33 44 60 89 Jolly: 52 Superstar: 5 Quote SuperEna• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 59.073,65 • 4 punti: 267 vincitori totalizzano € 451,67• 3 punti: 10307 vincitori totalizzano € 35,17• 2 punti: 175718 vincitori totalizzano € 6,40 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 45.167,00 • 3 punti più SuperStar: 63 vincitori totalizzano € 3.517,00• 2 punti più SuperStar: 1033 vincitori totalizzano € 100,00• 1 punti più SuperStar: 8368 vincitori totalizzano € 10,00• 0 punti più SuperStar: 21778 vincitori totalizzano € 5,00delRuota 1° estr.