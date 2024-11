Sport.quotidiano.net - Liga spagnola, vincono Barcellona e Atletico Madrid. Rinviata la sfida del Real

Bologna, 4 novembre 2024 - Con il cuore vicino alle vittime e ai cittadini colpiti dalla terribile alluvione di Valencia, questo fine settimana si è disputata la 12^ giornata del campionato di. Sono state due le partite rinviate per via degli eventi che si stanno verificando nella zona di Valencia: una è proprio quella della squadra della città, che avrebbe dovuto affrontare il, l'altra quella che avrebbe visto come protagonisti il Villare il Rayo Vallecano. Sono regolarmente scese in campo tutte le altre compagini, tra le quali ci sono anche ile l'. Entrambe hanno portato a casa i tre punti, rispettivamente contro l'Espanyol e il Las Palmas. Le partite del fine settimana Ilallunga, seppur solo virtualmente, in vetta alla classifica di