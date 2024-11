Lortica.it - Le onde dei sentimenti: il viaggio di due anime in cammino

Quante coppie iniziano unpensando di essere destinate a crescere insieme, in sintonia, fino in fondo? Ma la realtà, quella che si rivela con il passare del tempo, mostra spesso una strada più tortuosa, dove i ritmi interiori e le trasformazioni personali non si allineano sempre. C’è un’illusione nella promessa di essere per sempre “una cosa sola”, perché l’anima è una realtà complessa, soggetta a cambiamenti continui, che si intensificano con il tempo e le esperienze. E non c’è colpa, né mancanza: ci sono vite che si evolvono, stagioni che si alternano. Alcuni giorni sembra che le persone camminino fianco a fianco, unite in un respiro comune; altri giorni i sentieri divergono, portandoci in direzioni distanti, a volte incompatibili. La convivenza è unlungo, fatto di piccole scelte quotidiane, sacrifici e accettazione.