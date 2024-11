Tpi.it - L’avvocata Daniela Missaglia, che assiste Chiara Ferragni: “Fedez? Triste e scorretto”

Leggi tutto su Tpi.it

matrimonialista, chenel divorzio da, replica al rapper, che lo scoro settembre, nell’ambito del famigerato dissing con Tony Effe, l’aveva tirata in ballo. “Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”, scandiva il rapper nel brano Allucinazione collettiva, rivolgendosi all’ex moglie. A un mese e mezzo di distanza, intervistata dal Corriere della Sera,risponde: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”.