L’analisi di Troise | | Risultato giusto serve più qualità

E’ una analisi molto schietta quella di Emanuelenel post partita. "E’ un pareggioper quelli che sono stati i contenuti e gli episodi della gara. Per noi è un punto guadagnato per come si era messa l’inerzia. Non era facile rimontare dopo essere andati sotto in quel momento della ripresa". Il tecnico poi ammette che la prestazione non è stata adeguata. "Siamo stati poco qualitativi sulla durata. Dopo un buon avvio abbiamo iniziato a commettere troppi errori. Abbiamo incisivo poco a livello offensivo e sbagliato tanto. Dobbiamo alzare ladel nostro gioco. C’è rammarico per non aver vinto, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo recuperato Montini e chiuso un trittico che non era facile". Sul futuro.