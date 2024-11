Ilfoglio.it - La tragedia ebraica

Israele sta affrontando una guerra di logoramento e una frattura senza precedenti della sua società. Per Alain Finkielkraut, dobbiamo contemporaneamente denunciare l’estremismo e il cinismo di Benyamin Netanyahu e combattere l’antisemitismo disinibito che dilaga ovunque nel mondo dal 7 ottobre dello scorso anno. La rivista Causeur ha intervistato il filosofo francese. Causeur – Ricorda il suo 7 ottobre? Come è venuto a conoscenza di quanto stava accadendo?Alain Finkielkraut – Stavo tornando in treno da una conferenza a Aix-en-Provence quando ho saputo che stava accadendo qualcosa di molto grave nel sud di Israele. Quando sono tornato a casa, mi sono reso conto progressivamente dell’orrore. Quel massacro non aveva nulla in comune con gli attacchi missilistici e nemmeno con gli attentati suicidi a cui la “resistenza” palestinese ci aveva abituato. Più di 1.200 morti e 7.