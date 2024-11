Linkiesta.it - La crisi degli ostaggi e lo scoppio della tensione tra Repubblica Islamica e Stati Uniti

Leggi tutto su Linkiesta.it

Erano circa le 6.30 di domenica 4 novembre 1979 quando alcune centinaia di studenti e attivisti iraniani assaltarono l’ambasciata americana a Teheran. I pasdaran di guardia fuori dall’edificio non opposero resistenza e i marines addetti al servizio di sorveglianza, dotati di candelotti lacrimogeni, faticarono a respingerli. In appena tre ore i rivoltosi riuscirono a entrare. Presero possesso dell’ambasciata e fecero prigionieri i funzionari presenti. Poi rintracciarono quelli che si trovavano altrove e li catturarono. Quel giorno gli studenti islamisti avevano tra le mani sessantasei. Nelle settimane seguenti, tredici americani, donne e neri, vennero rilasciati in quanto appartenenti a «minoranze oppresse», stando a quanto dichiarato dai manifestanti. A luglio dell’anno successivo ottenne la libertà anche un uomo bianco che si era ammalato di sclerosi multipla.