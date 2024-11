Liberoquotidiano.it - Infezioni stagionali, al via campagna 'Abituati a proteggerti'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Ogni anno soprattutto in autunno pneumococco, influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Sars-CoV-2 causanorespiratorie che minacciano la salute pubblica con il rischio di gravi conseguenze nei malati cronici, nelle persone anziane e più fragili della società . Quest'anno, inoltre, lo scenario si prevede ancora più critico: in Australia è stata registrata una delle stagioni influenzali più intense degli ultimi 10 anni e una nuova variante di Sars-CoV-2, la Xec, potrebbe affiancarsi all'Rsv e ad altri patogeni, aggravando la situazione. Anche le condizioni climatiche, come sbalzi termici o un freddo prolungato, potrebbero favorire la diffusione di queste, rendendo la situazione ancora più impegnativa per il nostro sistema sanitario.