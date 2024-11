Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Rogeno, operaio travolto da un muletto: è in gravi condizioni

Undi 39 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere statoda unmentre lavorava nell’azienda Ipae Progarden di. L’è avvenuto, per cause ancora da accertare, lunedì pomeriggio poco prima della 17 nell’edificio di via Calvenzana. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza. Non appena arrivati, i soccorritori hanno visto che il trentanovenne aveva un grave trauma cranico e al volto: dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Lecco. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate e i funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute, che dovranno ricostruire la dinamica dell’infortunio, verificare che le norme di sicurezza siano state rispettato e stabilire eventuali responsabilità.