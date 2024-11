Ilgiorno.it - Il ricordo, l’addio e l’appello: "Era un fiore. Basta violenza"

COSTA VOLPINO (Bergamo) "La sua giovane vita che stava sbocciando come un girasole è stata falciata in maniera orrenda". La domanda più dolorosa resta senza risposta: perché tanta? "Come è possibile che possa accadere tra le nostre strade e le nostre case? Cosa sta succedendo alla nostra terra che non riesce più a difendere le sue figlie e i suoi figli?". Un silenzio carico di paura riempier la chiesa di Sant’Antonio a Corti, frazione di Costa Volpino, durante l’omelia di monsignor Raffaele Maiolini, vicario episcopale di Brescia. In centinaia si sono riuniti per l’ultimo saluto a Sara Centelleghe, la 18enne assassinata a colpi di forbici da Jashandeep Badhan. Familiari, amici, compagni di scuola dell’Itis Piana, insegnanti. E anche tante persone che non la conoscevano ma volevano esserci per testimoniare la vicinanza alla famiglia e il “no“ alla