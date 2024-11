Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 4 novembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

di, ci sono i posticipi inA,prima del ritorno in campo delle coppe europee. L’undicesima giornata diA si chiude questocon altre tre partite in programma. Si parte alle 18:30 con Parma-Genoa ed Empoli-Como, gran finale con Lazio-Cagliari alle 20:45. Se Empoli-Como parte sotto il segno dell’equilibrio, pronostico di base più sbilanciato verso le squadre di casa per le sfide del Tardini e dell’Olimpico. IdiA,1,(LaPresse) – IlVeggente.it Il Genoa è in crisi nera e l’allenatore Gilardino è a serio rischio esonero. L’alto numero di assenza per infortunio non aiuta, il Parma pure è a caccia di una vittoria da tanto tempo e nell’ultimo periodo ha raccolto meno di quanto meritato.