Quotidiano.net - Harris o Trump: cosa può cambiare per l’Europa dopo le elezioni americane

Roma, 4 novembre 2024 – Il 5 novembre è il grande giorno: gli americani si recheranno alle urne per scegliere il loro prossimo presidente, con impatti significativi sulla comunità internazionale, sulle dinamiche che in essa intercorrono e sull’economia di buona parte del globo. D’altronde, nonostante un mondo sempre più polarizzato, l’inquilino della Casa Bianca resta ancora uno degli uomini (o, in base agli eventi di domani, delle donne) più potenti del mondo. La guida: quello che devi sapere sulle2024 Il programma elettorale di Kamalaprevede in buona parte di continuare con la linea di Joe Biden (e di Barack Obama), con una spiccata collaborazione con l’Unione Europea e un’ispirazione atlantista e assistenzialista nei confronti dell’Ucraina. La vicepresidente ha impostato la sua piattaforma piuttosto sulle questioni interne.