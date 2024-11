Donnaup.it - Gnocchi di zucca alla romana: una variante autunnale molto golosa

Glidisono un primo semplicissimo e genuino, davvero sfizioso. Rappresentano una variazione a temarispettoricetta tradizionale, ma gli ingredienti e i passaggi sono del tutto simili. Per la preparazione di questo piatto, infatti, occorre il semolino, il latte, l’uovo, il parmigiano e il burro. Il tutto, poi, viene ulteriormente arricchito dpresenza della polpa dicotta e frullata che li colora di una bella sfumatura arancione e regala un retrogusto delicato, ma persistente, che conquista al primo assaggio. Cuciniamoli insieme per sorprendere ancora una volta chi amiamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 gr di polpa di250 gr di semolino 1 lt di latte sale 1 uovo piccolo 80 gr di parmigiano grattugiato 100 gr di burro 1 pizzico di noce moscata. Il procedimento Dividiamo laa metà, svuotiamola dai semini e dai filamenti e togliamo la buccia.