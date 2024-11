Tvzap.it - Gino Panaiia scomparso la notte di Halloween, poco fa la notizia: cosa hanno trovato

Leggi tutto su Tvzap.it

ladifa la, 25 anni, ènelladidopo essere stato visto per l’ultima volta allontanarsi su uno scooter da un locale nella zona di Zibido San Giacomo (Milano). Un rompicapo per gli inquirenti, tanti i punti oscuri da chiarire: il suo scooter è stato rivicino a un campo, insieme a pochi effetti personali. Del telefono nessuna traccia. ( dopo le foto) Leggi anche: Sposi scomparsi, ricerche finite: cos’è successo Leggi anche: Bimbo di quattro anni muore in un incidente:si scopre sui genitoriladifa laUn giallo la sparizione di, il 25enne del quartiere Barona (Milano), uscito di casa la sera die mai più rientrato.