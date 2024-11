Movieplayer.it - Forrest Gump, Robin Wright: "Le persone pensano che Jenny sia una sorta di Voldemort"

Leggi tutto su Movieplayer.it

La star di Here ha approfondito la percezione dei fan nei confronti del suo personaggio nel film, che lei ha definito egoista. Intervistata dal New York Times in merito al suo nuovo film Here, nel quale torna a recitare al fianco di Tom Hanks e diretta da Robert Zemeckis, proprio come insi è soffermata su, il suo personaggio nel film del 1994. All'attrice è stato chiesto di commentare la critica che viene posta a, quella di essere una persona un po' anti-femminista. Un punto di vista che non trova d'accordo, pronta a controbattere e fornire la propria opinione. Tu sai chi "No! Non è questo il punto" è intervenuta"La gente ha .